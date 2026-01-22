Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı: 1 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkıp hafif ticari araca çarparak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi'nde 47 AEM 892 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 47 ACN 726 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN