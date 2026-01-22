Haberler

Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada cipin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi'nde 47 AEM 892 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 47 ACN 726 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
