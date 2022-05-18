Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

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Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sümer Mahallesi mevkiinde M.B.D idaresindeki 47 LB 863 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki Fiat marka 47 AAY 387 plakalı otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.B.D, M.A, E.A, F.D. ve V.G. olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi, Münir Karaloğlu, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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