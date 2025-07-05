Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Nusaybin-Midyat yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Nusaybin- Midyat Yolu Beyazsu mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nuray A. (28), Damla A. (8), İbrahim B., Aydın B., Hacire B., Ela B., Defne A (6) ve Eymen A. (1), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa