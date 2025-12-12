Haberler

Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler dualar eşliğinde defnedildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Suna, Mehmet Nur ve Ramazan Fidan defnedildi.

Olay Mardin'in Ömerli ilçesinde Taşgedik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazeler Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kaynakkaya Mahallesinde defnedildi.

Hayatını kaybeden 4 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
