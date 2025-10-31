Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Büyükboğaziye Mahallesi'nde 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu hayatını kaybederken, 17 yaşındaki M.K. ağır yaralandı. Veysel Türkoğlu'nun cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralanan M.K. tedavi altına alındı. - MARDİN