Haberler

Mardin'de sürücü ve yolculara emniyet kemeri bilgilendirmesi

Mardin'de sürücü ve yolculara emniyet kemeri bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de trafik polisleri, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. 1-22 Aralık tarihleri arasında 655 araç denetlenirken, 18 bin 738 yolcu ile bin 362 sürücü bilgilendirildi.

Mardin'de trafik polisleri tarafından sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ile trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmak ve yolculuklarda emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla il merkezi ile ilçelerdeki otogarlarda denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında, otogarlardan sefere çıkan otobüslerin sürücüleri ile yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılırken, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulunuldu. Kent genelinde 1-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 655 araç denetlenirken, 18 bin 738 yolcu ile bin 362 sürücü bilgilendirildi. Açıklamada, "Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 50 oranında azaltır. Emniyet kemeri, araç içinde savrulmayı, araç dışına fırlamayı ve araç ile zemin arasında sıkışmayı önler. Emniyet kemeri basit bir alışkanlık değil, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen her yolculukta, her koltukta emniyet kemerinizi takınız" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani