Mardin'de sürücü ve yolculara emniyet kemeri bilgilendirmesi

Mardin'de trafik polisleri tarafından sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ile trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmak ve yolculuklarda emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla il merkezi ile ilçelerdeki otogarlarda denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında, otogarlardan sefere çıkan otobüslerin sürücüleri ile yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılırken, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulunuldu. Kent genelinde 1-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 655 araç denetlenirken, 18 bin 738 yolcu ile bin 362 sürücü bilgilendirildi. Açıklamada, "Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 50 oranında azaltır. Emniyet kemeri, araç içinde savrulmayı, araç dışına fırlamayı ve araç ile zemin arasında sıkışmayı önler. Emniyet kemeri basit bir alışkanlık değil, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen her yolculukta, her koltukta emniyet kemerinizi takınız" denildi. - MARDİN