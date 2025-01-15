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Mardin'de Tır ile İşçi Servisi Çarpıştı: 11 Yaralı

Mardin'de Tır ile İşçi Servisi Çarpıştı: 11 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile işçileri taşıyan bir minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri görev yaptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 33 DRD 66 plakalı tır, kavşakta dönüş yapan 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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