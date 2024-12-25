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Mardin'de Tartışma Kanlı Bitti: 4 Kişi Birini Darp Etti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 kişi, tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında acımasızca dövdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de 4 şahıs tartıştıkları kişiyi öldüresiye dövdü

MARDİN - Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları bir kişiyi acımasızca darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 4 şahıs, sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de Tartışma Kanlı Bitti: 4 Kişi Birini Darp Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
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