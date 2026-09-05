Mardin'de tarlada yangın paniği

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlada çıkan ve yol kenarındaki parke taşı imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ortaköy ile Göllü mahalleleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, daha sonra bitişikteki parke taşı imalathanesine sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı