Haberler

Mardin'de tarlada yangın paniği

Mardin'de tarlada yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Artuklu'da tarlada çıkan yangın parke taşı imalathanesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlada çıkan ve yol kenarındaki parke taşı imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ortaköy ile Göllü mahalleleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, daha sonra bitişikteki parke taşı imalathanesine sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi

Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Bu kasabaya Türkler akın ediyor

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Buraya Türkler akın ediyor
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın