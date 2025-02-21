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Mardin'de Tanker ile Tır Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Tanker ile Tır Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tıra çarpan tanker sürücüsü M.K. (45) yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan tanker sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpek Mahallesi çevre yolu üzerinde 33 BAM 72 plakalı tanker, 63 DT 191 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tanker sürücüsü M.K. (45) yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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