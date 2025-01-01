Mardin'de Takla Atan Otomobilde Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde plakası ve markası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN