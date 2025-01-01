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Mardin'de Takla Atan Otomobilde Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Mardin'de Takla Atan Otomobilde Şans Eseri Yaralanan Olmadı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında yaralanan ya da ölen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde plakası ve markası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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