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Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahla ateş edilen anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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