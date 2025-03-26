Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahla ateş edilen anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa