Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltılar yapıldı ve inceleme sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suud Çeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
