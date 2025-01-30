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Mardin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Büyük Operasyon

Mardin'de Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Büyük Operasyon
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyon sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, 11'i tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında, 41 adet uzun namlulu silah, 26 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet şarjör, 8 bin 831 adet mühimmat ve yaklaşık 900 bin lira değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyon sonucunda, yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 14 şahıstan 11'i tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ve bu tür operasyonların devam edeceğini duyurdu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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