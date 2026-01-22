Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Kızıltepe'de seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
