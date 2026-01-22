Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Olay, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 HHN 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa