Mardin'de bir genç serinlemek için girdiği barajda hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 27 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Ilısu Barajı'nda boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, serinlemek için Ilısu Barajı'na giren Ramazan Esin (27) suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Esin, ambulansla Şırnak'taki Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı