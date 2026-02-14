Haberler

Mardin'de devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarparak devrilen cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GEH 978 plakalı cip, seyir halindeyken refüje çarparak devrildi. Cipte bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
