Mardin'de devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarparak devrilen cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GEH 978 plakalı cip, seyir halindeyken refüje çarparak devrildi. Cipte bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN