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Mardin'de otomobilin takla attığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Mardin'de otomobilin takla attığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarparak takla attığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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