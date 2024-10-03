Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde rastgele açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından yaralı, hastaneye sevk edildi ve polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de rastgele açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Midyat Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı. Bu sırada bölgede bulunan E.G., bacağına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis silahla ateş ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Nusaybin 3-sayfa Mardin Sağlık Polis Suç

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title