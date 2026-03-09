Haberler

Nusaybin'de polis memuru evinde ölü bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu, evinde ölü bulundu. Uzun süre haber alınamayan Salurlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru evinde ölü bulundu.

Olay, 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, kendisini uyandırmak istedi. Tepki vermediğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ekipleri ve savcı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Salurlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesine, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis memurunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
