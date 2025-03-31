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Mardin'de Park Halindeki İki Tır Yangında Küle Döndü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında tırlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Mardin'de park halindeki iki tır alev alev yandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesinde plakaları öğrenilemeyen park halindeki iki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, her iki tırda büyük çaplı hasar oluştu.

Mardin'de Park Halindeki İki Tır Yangında Küle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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