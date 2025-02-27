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Mardin'de Otomobilin Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Mardin'de Otomobilin Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin-Batman karayolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.K. ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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