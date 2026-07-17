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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
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Mardin'de seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AHJ 76 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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