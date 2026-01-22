Haberler

Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ADE 050 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

