Mardin'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'de kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ADE 050 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN