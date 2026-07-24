Mardin’de otomobil korucu kulesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki korucu kulesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı-Diyarbakır kara yolu Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan korucu kulesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 78 yaşındaki Yusuf Enez ile 42 yaşındaki Alaattin Enez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Enez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Alaattin Enez ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı