Haberler

Mardin’de otomobil korucu kulesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’de otomobil korucu kulesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki korucu kulesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 78 yaşındaki Yusuf Enez hayatını kaybetti, 42 yaşındaki Alaattin Enez yaralandı. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki korucu kulesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı-Diyarbakır kara yolu Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan korucu kulesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 78 yaşındaki Yusuf Enez ile 42 yaşındaki Alaattin Enez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Enez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Alaattin Enez ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özel'in ardından CHP'de deprem! İstifa eden vekil sayısı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti

Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim

Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı