Mardin'de otomobil kazası: 1 yaralı

Mardin'de otomobil kazası: 1 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Türkmen Dere mevkiinde meydana geldi. 34 PY 4408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
