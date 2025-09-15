Mardin'de otomobil kazası: 1 yaralı

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Türkmen Dere mevkiinde meydana geldi. 34 PY 4408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN