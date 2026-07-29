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Mardin’de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Mardin’de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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Mardin’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kabala Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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