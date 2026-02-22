Haberler

Mardin'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada O.Ç. (34), L.Ç. (27), H.Ç. (9), E.C. (7) ve 5 aylık E.Ç. yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
