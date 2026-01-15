Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer ve detaylar hakkında inceleme başlatıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat karayolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71), Rabia Ö. (25), Ferhan Ö. (31), Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN