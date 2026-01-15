Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat karayolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71), Rabia Ö. (25), Ferhan Ö. (31), Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN