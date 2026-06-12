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Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşdere Mahallesi Akdoğan yolu mevkiinde dün gece 55 ARP 58 ile 47 MA 5275 plakalı iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Rojda E., Ahmet B., Zübeyir B. ve Sihem H. yaralandı. 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine, Abdulkadir Korkmaz'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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