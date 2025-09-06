Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN