Haberler

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Savur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Onana adım adım Süper Lig devine doğru geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.