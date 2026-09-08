Mardin’de öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Nusaybin Yolu üzeri İpekyolu Caddesi Tilkitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Zerya İ., Arjin A., Miray D., Rüzgar H., Hiva Ç., Leyla V., Nurşin O., Sümeyye A., Arin A., Zeynep Havin T., Sultan D., Rümeysa A., Sidar A. yaralandı. Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı