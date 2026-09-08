Haberler

Mardin’de öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Mardin’de öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Artuklu ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 öğrenci yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 öğrenci yaralandı.

Kaza, Nusaybin Yolu üzeri İpekyolu Caddesi Tilkitepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Zerya İ., Arjin A., Miray D., Rüzgar H., Hiva Ç., Leyla V., Nurşin O., Sümeyye A., Arin A., Zeynep Havin T., Sultan D., Rümeysa A., Sidar A. yaralandı. Yaralı öğrenciler ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

Osimhen'in yerine oynatacağı isim belli oldu
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Piramitlerin üzerindeki görüntüler nefes kesti
Cami önünde esrarengiz ölüm

Cami önünde esrarengiz ölüm
Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Bu araçtan sağ çıkamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak karar