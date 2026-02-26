Haberler

Mardin'de ev yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gökçe Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

