Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi ve yangının nedeni araştırılıyor.

Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

