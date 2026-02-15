Mardin'de müstakil evde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gül Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ö.İ. (32), K.İ. (27) ve P.İ. (76) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN