Mardin'de müstakil evde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki Gül Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gül Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ö.İ. (32), K.İ. (27) ve P.İ. (76) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
