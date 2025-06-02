Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışı, 5 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde savrulan motosiklet ile arkadan gelen otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yapınca iki araç da şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-Ilısu karayolu Bağözü mevkisinde 47 ADZ 674 plakalı sepetli motosikletin sürücüsü, başındaki kaskı çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde ilerleyen 47 AT 108 plakalı otomobil sürücüsü S.T. (72), önündeki motosikletin savrulduğunu fark edip manevra yapınca motosikletle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile motosiklette bulunan Hasan D. (19), Mehmet Emin A. (19), Serhay S.(16) ve M. Salih D. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN