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Mardin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önündeki park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önündeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık günü gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesinde bir apartmanın önüne gelen hırsız, park halinde bulunan motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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