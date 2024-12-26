Mardin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önündeki park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önündeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık günü gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesinde bir apartmanın önüne gelen hırsız, park halinde bulunan motosikleti çalıp kayıplara karıştı.
O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa