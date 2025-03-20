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Mardin'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Mardin'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı
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Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yolbilen Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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