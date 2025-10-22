Mardin'de Kontrolden Çıkan Kamyon, Park Halindeki Minibüsün Üzerine Devrildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mucur boşaltma işlemi sırasında kontrolden çıkan bir kamyon, yan tarafında bulunan park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde sürücünün ismi öğrenilmeyen mucur yüklü kamyon, boşaltma işlemi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, park halindeki minibüsün üzerinde devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken minibüs, kamyonun altında kalarak kullanılamaz hale geldi. - MARDİN