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Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kiracıları Ahmet Kaymaz'ı öldürüp, kardeşi Rıdvan Kaymaz'ı ağır yaralayan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kiracıları Ahmet Kaymaz'ı öldürüp, kardeşi Rıdvan Kaymaz'ı ağır yaralayan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 15 Temmuz günü kira tartışması nedeniyle çıkan olayda iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Ahmet Kaymaz ve kardeşi Rıdvan Kaymaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası çıkan olayda Ahmet Kaymaz ve Rıdvan Kaymaz aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Kaymaz, hayatını kaybederken, Rıdvan Kaymaz ise yoğun bakıma alındı.

Olay nedeniyle gözaltına alınan Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Adam Öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Kaymaz Artuklu Mardin 3. Sayfa Haberler

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