Mardin'de şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CMZ 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

