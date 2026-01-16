Mardin'de kayıp iki çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 7 yaşındaki Abdullah Erat ve 9 yaşındaki Davut Esen için seferber olan ekipler, gölette yaptıkları arama çalışmaları sonucu iki çocuğun cansız bedenlerine ulaştı.

Mazıdağı ilçesi Meşeli Mahallesi'nde saat 16.00 sularında kaybolan çocuklar için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarını gölet çevresinde yoğunlaştıran ekipler, su yüzeyinde ve çevresinde yaptıkları taramanın ardından bölgeye dalgıç ekiplerini çağırmıştı. Hazırlıklarını tamamlayarak suya giren dalgıçlar, kısa süre sonra Abdullah Erat (7) ve Davut Esen'in (9)'in cansız bedenlerine ulaştı. Çocukların cenazelerinin sudan çıkarılması sırasında, olay yerinde umutlu bekleyişini sürdüren aileleri ve köy sakinleri sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri fenalaşan yakınlara müdahale etti.

Çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN