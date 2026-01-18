Mardin'de kar kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza kar yağışının etkili olduğu Mazıdağı-Derik karayolunda meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - MARDİN