Mardin'de Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçen bir yayaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki 33 EDP 70 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen M.A.A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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