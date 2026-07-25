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Mardin’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçenin İpekyolu'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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