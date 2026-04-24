Mardin'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Midyat-Nusaybin yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen kamyon ile tır, kontrolden çıkarak polis noktası yanında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı koparak öne savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı