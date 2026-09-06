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Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 500 Paket Ele Geçirildi

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 500 Paket Ele Geçirildi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kesintisiz süreceği bildirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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