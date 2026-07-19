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Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Mardin Kızıltepe'de bir inşaatın ikinci katında çalışan sıva ustası dengesini kaybederek düştü, hastanede kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın ikinci katında çalışan sıva ustası Veysi Ö. (60), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Veysi Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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