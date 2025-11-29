Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şahkulubey Mahallesi Mardin Caddesi'nde 01 ATH 604 plakalı otomobil ile 33 AJK 682 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. - MARDİN