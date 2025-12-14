Haberler

Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Güncelleme:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 79 ekip ve 196 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 3 bin 135 kişiden sorgulama yapıldı, çeşitli yerler kontrol edildi ve 45 sürücüye ceza uygulandı.

Mardin'de il merkezi ve ilçelerde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce 79 ekip ve 196 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında 43 okul çevresi, 26 umuma açık yer, 27 metruk bina ile 31 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 kişinin sorgulaması yapılırken, 2 bakaya şahsa tebligat yapıldı, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca bin 214 araç ve sürücüsü denetlenirken, 45 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Medeniyetler şehri Mardin'de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

